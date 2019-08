Positano, Amalfi e Ravello il ferragosto in tempo reale. Invasioni via terra e via mare, ma paesi puliti e controllati. Complimenti alla SITA che mantiene regolari le corse in Costiera amalfitana. Anche se ci sono diverse lamentele in questi giorni per i troppi afflussi , in molti rimangono a piedi, in particolare alla Chiesa Nuova, verso Sorrento. A Scala improvvida sospensione della navetta. In tutti e tre i comuni i parcheggi sono pieni, conviene comunque telefonare e prenotare ( Mandara 089875646 a Positano, mentre il De Gennaro è chiuso nel pomeriggio, ndr). Complimenti anche alla mobility Amalfi Coast che fa il servizio a Positano e Praiano non sospeso a ferragosto, ma anche per loro autobus esageratamente pieni per Montepertuso e Nocelle . Dopo pranzo non si registra molto traffico, ci sarà probabilmente stasera per i fuochi d’artificio. Via mare da Positano a Tordigliano e Capri fino a Sorrento barche ovunque , sulle spiagge anche veri e propri accampamenti con tende, sedie e ombrelloni, difficili da gestire, ma le rispettive polizie municipali stanno facendo un buon lavoro e i carabinieri sono presenti sia dal versante sorrentino, con posti di blocco sui Colli verso Piano di Sorrento e sul versante amalfitano.

Positanonews sarà operativo h24 in questi giorni inviate messaggi sui social network pagina facebook ufficiale di Positanonews o SOLO WHATSAPP 3381830438