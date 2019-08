Positano, affonda barca “Aprea” a Fornillo. Ecco cosa è successo

Positano, Costiera amalfitana. Affonda una barca “Aprea” a Fornillo. Non si conoscono ancora bene le dinamiche, a raccontarci l’episodio è Roberto Grassi dello stabilimento balneare “Fratelli Grassi”.

“Abbiamo visto la barca in difficoltà e io e mio fratello Giovanni siamo andati subito a mare per cercare di salvare la barca, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare”

L’imbarcazione era fresca di cantiere a quanto pare veniva da Sorrento per la Costa d’ Amalfi . Eventualmente aggiorneremo l’articolo se riceviamo ulteriori informazioni al proposito. Per fortuna nessun problema alle persone.