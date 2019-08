Positano, 5 anni fà la tragedia di Raffaele Rispoli, domani messa di suffragio

Positano, sono passati 5 anni da quella sera del 9 agosto, le ambulanze i carabinieri a sirene spiegate, un incidente in moto sulla statale 163, poi le voci si rincorrono, sono coinvolti 2 ragazzi ! e la tragica notizia, uno di loro non c’è l’ha fatta…era Raffaele, Raffele Rispoli giovane e bello positanese di 27 anni, figlio di Mechy e Domenico, titolari dell’hotel Savoia. Non si possono dimenticare quei momenti, il paese, la costiera sotto chock, Don Michele Fusco, attuale Vescovo di Sulmona, all’epoca parroco ad Amalfi, lo volle affidare alla Madonna di Positano con queste parole :

Ciao Raffale, è duro dover accettare questa triste realtà, non ci sono parole per esprimere il dolore di quanto è accaduto.

Dal cielo chiedi al Signore e alla Madonna di dare consolazione ai tuoi genitori e alla tua famiglia. Ti affido alla Madonna di Positano.

Domani venerdi 9 sarà celebrata una messa in suffragio alle ore 19 alla Chiesa Madre Santa Maria Assunta.

In quell’incidente rimase vittima anche il giovane Vincenzo Veropalumbo di Scafati di soli 18 anni.