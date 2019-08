Pista bloccata a Capodichino per Canadair in panne ,disagi per arrivi settimanali negli alberghi sorrentini.

L’atterraggio di emergenza ha compromesso le operazioni di atterraggio e decollo nello scalo napoletano. Forti disagi per molti turisti in arrivo nelle strutture alberghiere in penisola sorrentina.

Napoli- Un atterraggio di fortuna di un canadair si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla pista di atterraggio dell’Aereoporto di Capodichino. Alle 19,57 il guasto è stato segnalato alla torre di controllo. E’ immediatamente scattato il piano d’emergenza e sono stati applicati i protocolli previsti in simili situazioni. Il velivolo fortunatamente è atterrato poco dopo le 20.00. Non si segnalano feriti, ma l’aereo ha subito importanti e significativi danni strutturali. Il Canadair è ancora sulla pista di atterraggio dello scalo napoletano, e ci vorrà un mezzo speciale per trainarlo fuori pista. Al momento risultano bloccati tutti i decolli e gli atterraggi.Una situazione che ha creato non pochi disagi allo scalo napoletano, riportato tra l’ altro ripercussioni anche negli alberghi della penisola sorrentina. Dove il venerdì sera sono in attesa gli arrivi settimanali in particolar modo provenienti dal Regno Unito. – 30 Agosto 2019 – salvatorecaccaviello

fonte Il Mattino