Piano di Sorrento . Villa Fondi successo di Angela Guarracino questa sera, presentato e seguito in diretta su Positaonews da Gigione Maresca, e giovedì da non perdere il soprano Debora Adrianopoli la preside di Vico Equense, in passato anche di Positano.

Piacevole serata questa a Villa Fondi, un viaggio attraverso le canzoni più belle che hanno reso celebri cantanti in Italia e all’estero, con il concerto di Angela Guarracino e la scuola di danza «Anime danzanti»; giovedì sera, invece, in programma «Note di stelle», concerto dalla canzone napoletana all’opera lirica. Protagonisti il tenore Luigi Somma, il soprano Debora Adrianopoli e il pianista Luca Iacono.