Piano di Sorrento. Spettacoli con multa a Villa Fondi anche per assessori, a Meta vigili contro by night. Il presentatore dovrebbe avvisare tutti che se si vuole lo spettacolo gratis bisogna far attenzione per il parcheggio. In genere la sera si sta tranquilli a Piano, ma i carottesi stanno imparando a loro spese che le multe arrivano, anche per ii figli degli assessori, c’è maretta col comando vigili o è eccesso di zelo?

Ma anche a Meta i vigili urbani sono chiamati a intervenire, anche in piena notte, chiamati dagli abitanti della spiaggia che sentono rimbombare la musica di notte. E’ prevista una stretta del by night da parte dell’amministrazione Tito, difficile , ma vedremo se dall’una scende a mezzanotte come dicevano.