Riceviamo e pubblichiamo alcune foto della scuola di Mortora a Piano di Sorrento. La mamma di uno studente dell’istituto ci segnala lo stato di abbandono della parte esterna, evidenziando evidenti problematiche di una mancata manutenzione della struttura.

Lei, come altre mamme, ne sono preoccupate e chiedono un appello per una manutenzione affinché vengano prevenuti spiacevoli inconvenienti.

di 7 Galleria fotografica situazione scuola mortora









Ecco cosa ci scrive:

“Salve, questa è la situazione attuale in cui versa la scuola elementare plesso Gargiulo Maresca di via delle Acacie in Piano di Sorrento e lascio immaginare l’interno. Sono una mamma preoccupata della situazione nelle quali versano le nostre scuole, lasciate allo stato brado ormai da anni. Mi chiedo perché il Comune non faccia nulla!!!! Mi appello a voi per un aiuto, poiché noto che si fa solo ciò che si vede ma non ciò che è utile. Grazie Una vostra lettrice”

La situazine delle scuole carottesi è , a pochi giorni dall’apertura delle scuole decretata dalla Regione Campania, ancora problematica. Non parliamo della Scuola Carlo Amalfi, monumento all’inefficienza della politica , ma anche la Gaetano Amalfi ha delle problematiche di sicurezza, tanto è vero che è stato necessario mettere la protezione civile a fine anno scolastico, mentre quella di San Liborio – Mortora è in uno stato che fa preoccupare non poco i genitori. Riportiamo, come voce del territorio carottese, da oramai 15 anni quotidianamente con la nostra sede commerciale principale anche in loco, questi pensieri sperando in un intervento dell’amministrazione Iaccarino anche a tranquillizzare sulla problematica antisismica.

Nel novembre del 2016, l’allora Funzionario del settore Lavori Pubblici e Protezione civile, l’ingegnere Graziano Maresca, adottava una determina con la quale si approvava l’avviso pubblico avente ad oggetto “L’indagine di mercato per la ricerca, individuazione e selezione del professionista per l’affidamento dell’incarico di verifica sismica degli edifici comunali di interesse strategico rilevante”.

Gli accertamenti avrebbero dovuto riguardare: la Casa comunale, la Biblioteca comunale/Centro culturale, Villa Fondi, il Mercato ortofrutticolo, gli impianti sportivi del Centro Polisportivo in via delle Rose e quello di pallacanestro pallavolo di Pozzopiano. Soprattutto, però, i cinque plessi scolastici sedi dell’Istituto Comprensivo Piano di Sorrento (Scuola secondaria di I grado “M. Massa”, scuola secondaria di I grado “G. Amalfi”, scuola primaria “Maresca”, scuola dell’infanzia “Alice”, scuola primaria e dell’infanzia “Carlo Colonna Peter Pan”), la sede dell’Istituto Tecnico Nautico “N. Bixio” (di proprietà comunale) e il nuovo asilo nido di via San Liborio.

Per San Liborio sembra sia stato fatto, per i Colli , ci pare che vi sia stato un finanziamento.

Ci arrivano altre segnalazioni dalle mamme . Per quanto riguarda poi il plesso ai Colli di San Pietro è vergognoso che non vi siano le strisce bianche all’uscita sulla strada statale amalfitana 163, incrocio in corrispondenza dell’alimentari per intenderci, ma qui pare vi siano problemi con l’ANAS che è competente. Ma a questo punto la si diffidi. Per il Nautico non sembrano esservi grossi problemi, a parte la classe ancora al di sotto della biblioteca comunale, spazio che dovrebbe servire per gli studenti sempre più numerosi che arrivano nella struttura. Comunque la competenza, in questo caso, è della Città Metropolitana di Napoli.

Siamo sicuri che alle problematiche che riguardano il Comune ci sarà un intervento dell’amministrazione che finora, nonostante siamo a ridosso dell’inizio scolastico, non abbiamo visto. Appena vi sarà lo pubblicheremo .

Continuiamo il reportage comune per comune e invitiamo a inviarci segnalazioni a direttore@positanonews.it da tutta la Penisola Sorrentina, Costiera amalfitana e Monti Lattari territori di riferimento della nostra testata. Cerchiamo di dare voce ai nostri lettori.