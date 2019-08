Piano di Sorrento . Rissa a Marina di Cassano, di caldo non c’è solo il sole. Nervosismi sulle spiagge della Penisola Sorrentina sovraffollate. Il fatto è avvenuto verso le 14, al lato dei bagni Rosita. La vicenda si è scaldata tanto che sono stati avvertiti anche i proprietari dell’Acqua Pazza che, insieme ad altri stabilimenti, ha contattato il 112, infatti sul posto sono intervenute più pattuglie dei carabinieri che hanno portato due persone in caserma.

Sul posto anche la protezione civile con Peppe Coppola Photo 105 .

Una polemica partita da un uomo, che è diventata zuffa, per colpa del posizionamento degli ombrelloni, o almeno è quello che qualcuno dice. Non è ancora chiaro e stiamo indagando.

La situazione è caotica in quasi tutte le zone balneari. Arrivano segnalazioni di nervosismi a Vico Equense, Meta, Sant’Agnello, Sorrento e Massa Lubrense… Insomma, ovunque vi sia il confine fra stabilimenti balneari e spiagge pubbliche. In questo caso non sappiamo ancora cosa sia successo, ma vi possiamo assicurare che i nervi saltano al minimo fastidio.