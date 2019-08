Piano di Sorrento. Marina di Cassano abbandonata. I depositi dei pescatori sono ancora inutilizzati, nonostante gli interventi pubblici. In più, non sono stati impiantanti dei sub- contatori per la corrente elettrica derivante dai pannelli solari.

Non si sa quale sarà il futuro di questi depositi, cosa certa è che nessuno ne usufruisce, lasciando caos sulla spiaggia di Piano.

Inoltre, spazzatura non differenziata e cicche di sigarette continuano ad “addobbare” Marina di Cassano .