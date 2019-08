Piano di Sorrento . La lunga notte degli Zoccoli Volanti per Giò Giò ai campetti Delle Rose. Positanonews non poteva mancare anche quest’anno a fare un’incursione, sono le due di notte e facciamo una piccola diretta sulla nostra pagina facebook. Particolare testimonial Giovanni Gargiulo vice campione del mondo che verrà premiato domani a Sorrento . Ovviamente parliamo di domani come lunedì perchè sono le due della notte fra il sabato e la domenica. Una grande gioia e un grande entusiasmo, indovinata la location, che è stata scenario di una estate molto intensa dove abbiamo visto il mister Guarracino, ma non solo Complimenti agli organizzatori , ci basta vedere questo spettacolo per compiacerci di quanto di bello ci possa essere ancora oggi fra i giovani. Bravi, bravi, bravi..