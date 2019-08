Piano di Sorrento. La Capitaneria di Porto sequestra un campo boe non autorizzato nell’area marittima antistante la spiaggia di Lamaro,

Piano di Sorrento. La Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, durante un’operazione di controllo sul territorio per arginare l’occupazione abusiva dei tratti di mare liberi, ha posto sotto sequestro un campo boe non autorizzato realizzato nell’area marina antistante la spiaggia di Lamaro, in località “Colli di San Pietro”. Alcune persone, in modo totalmente abusivo, avevano collocato dei gavitelli legati con una corda a dei pesi sul fondale, il tutto destinato all’ormeggio abusivo delle imbarcazioni. Nello specifico gli uomini della Capitaneria, coadiuvati dal Nucleo Sommozzatori della Guardia Costiera di Napoli e dal personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Piano di Sorrento, hanno rinvenuto nove gavitelli collegati ad altrettanti pesi morti sul fondale ed hanno posto il tutto sotto sequestro.