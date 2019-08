Piano di Sorrento. Incidente su via dei Platani. Sfiorata la tragedia per un motociclista che viaggiava ad alta velocità

Piano di Sorrento. Si è verificato intorno alle 13.00 di questo pomeriggio un incidente su via dei Platani, nei pressi dell’incrocio che porta al comando dei vigili, proprio sopra il ponte.

Necessario l’intervento dell’ambulanza e della polizia municipale.

Non è chiara la dinamica ed i vigili di Piano di Sorrento stanno indagando.

Seguiranno aggiornamenti.

Aggiornamenti delle 17.30

Dopo diverse telefonate al comando dei vigili di Piano di Sorrento, all’amico Peppe Coppola che ha saputo spiegarci quanto accaduto e ad alcuni paramedici e passanti che si sono trovati sul posto, ecco alcuni aggiornamenti su quanto accaduto quest’oggi.

L’incidente è avvenuto intorno alle 12.30, paralizzando il traffico per circa 45 minuti. I vigili del comando di Piano di Sorrento sono prontamente intervenuti sul posto, trovandosi proprio a pochi passi dalla sede operativa.

Coinvolti nell’incidente il dottore dell’asl di via Bagnulo a bordo della sua hyundai grigia ed un ragazzo a bordo di una moto Benelli.

Mentre l’auto cercava di svoltare è arrivata la motocicletta a tutta velocità che sorpassava, ed ha preso in pieno la macchina nella parte anteriore. Il ragazzo ovviamente è andato a terra e l’intervento dell’ambulanza è stato necessario. Ora è ricoverato all’ospedale di Sorrento.

La polizia municipale ora sta indagando sul fatto per identificare il colpevole.

Insomma, l’ennesimo incidente dovuto alla forte velocità qui in Penisola Sorrentina. Questa volta è andata bene perché il ragazzo non ne è rimasto gravemente ferito ed anche il dottore, per fortuna, ne è rimasto illeso.