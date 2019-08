Piano di Sorrento, per gli spettacoli di Villa Fondi arriva addirittura il carro-attrezzi

A Piano di Sorrento mano dura contro gli spettatori degli eventi di Villa Fondi.

In pratica, questa mattina, appaiono su Via delle Rose delle serie di cartelli di divieto di sosta, non solo attaccati con la spillatrice contro i poveri alberi, ma anche privi di numero dell’ordinanza a cui fa riferimento. Il divieto valido tutti i giorni dalle 19 alle 24, è valido per tutti i mezzi tranne quelli a due ruote.

Insomma il vero problema di Piano di Sorrento sono proprio gli spettatori, mica il traffico, lo smog e gli incidenti: dopo le multe della scorsa settimana, arrivano anche i carro-attrezzi. Ma la domanda è perché i motocicli non sono compresi?

Una soluzione al problema delle troppe vetture potrebbe essere fruttare il pulmino interno, soprattutto per chi arriva dalle zone collinari di Piano di Sorrento, magari aumentando le corse e aggiungendo delle fermate fino al punto interessato. Oppure, altra soluzione, una convenzione con i parcheggi delle zone limitrofe alla Villa Fondi.