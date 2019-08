Piano di Sorrento. Il ferragosto di Mortora, don Rito Maresca un parroco vicino alla gente.

Parrocchia di Mortora festeggia il ferragosto e la Madonna del Assunta complimenti per i piatti tutti molto originali x la pizza per la speciale raccolta differenziata con plastic free!!! E un grande grazie x l’accoglienza a tutti Voi a Don Rito alle ragazze che hanno cucinato ed a tutti quelli che in maniera volontaria hanno dato una mano per questa bellissima grande festa!!!