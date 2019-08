Piano di Sorrento. Divieti di sosta in Piazza Mercato e Piazza Cota con ordinanze ad capocchiam. Il 10 agosto divieto di sosta assoluto solo di sera per iniziativa dell’ASCOM in Piazza Cota, eventi pro Marianiello, come dicono dai social network, al quale hanno dato in concessione spazio pubblico, ma se questo sia o meno un vantaggio per il Marianiello a noi poco interessa, è un privato e può fare quello che vuole, le ordinanze che sono firmate da Porreca, che è quindi il Comandante in carica, a dispetto delle voci che lo davano in quel di Pisa, recano errori grossolani nel dispositivo di Piazza Mercato per esempio la data del 7 /o28 / 2019 che significa? Il sindaco Vincenzo Iaccarino dovrebbe guardare di più dentro gli uffici. Un giornale online, che è privato e scrive in tempo reale, articoli che non sono dispositivi con valenza giuridica, può anche permettersi di fare un refuso, salvo correggerlo, ma chi gestisce un ente pubblico , pagato coi soldi dei cittadini, non può fare ordinanze del genere, fra l’altro last minute e senza la debita segnaletica dando ai cittadini il modi di prendere consapevolezza. Nessuna comunicazione ufficiale sui social, dove si celebrano chissà quali successi delle menifestazioni , mentre non esce neanche un trafiletto su Repubblica e Corriere, che riportano gli eventi di tutti i comuni del circodario, fra l’altro. Invece queste sono informazioni utili per il cittadino che poi all’improvviso si vede perseguito dalla polizia municipale, che in buona fede fa eseguire il rispetto di un’ordinanza, per colpa di chi non informa adeguamente e non fa neanche le ordinanze in maniera precisa. Ma le ordinanze “ad capocchiam” non lo sono solo per la dicitura erronea della premessa, che potrebbe creare problemi giuridici forse, ma per la comunicazione tempestiva ed in anticipo se si vuole rispettare i cittadini ed il lavoro degli stessi vigili, evitando così quei contrasti quando chiusero Via Carlo Amalfi che non lo sapeva nessuno dove dalla Chiesa di San Michele non c’era un cartello di segnalazione con intervento di Salvatore Mare consigliere comunale M5S in difesa dei cittadini, con un pullmino della scuola materna che non sapeva dove andare e i vigili che volevano multare. MA NON POSSIAMO PRENDERCELA CON I VIGILI , CHE ESEGUONO LE DISPOSIZIONI CHE PARTONO SEMPRE DALL’AMMINISTRAZIONE IACCARINO, PERCHE’ E’ LA POLITICA CHE DECIDE. SE CHI COMANDA HA LA TESTA DA QUALCHE ALTRA PARTE CON I BARGORDI E AUTOCELEBRAZIONI, COMPRESO IL BRAVO PRESENTATORE GIACOMO GIULIANO CHE DOVREBBE AVVISARE ALLE MANIFESTAZIONI DI VILLA FONDI CHE CI POTREBBE ESSERE IL RISCHIO DI PRENDERE MULTE. CON QUEI 40 EURO DI MULTE LE PERSONE CHE SONO VENUTE INCONSAPEVOLI AGLI SPETTACOLI SI POTEVANO FARE UNA SPESA, ALTRO CHE SPETTACOLI GRATIS! SPERIAMO CHE POSITANONEWS DANDO QUESTE INFORMAZIONI AI CAROTTESI EVITI PROBLEMI E MULTE. CERCATE DI PENSARE UN PO’ PIU’ AI CITTADINI E MENO AI SELFIE O AI COMPIACIMENTI.

ordinanze Comune di Piano di Sorrento ord_00109_07-08-2019