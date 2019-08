Ieri sera si è tenuto a Villa Fondi il grandissimo e bellissimo evento del Senatore Raffaele Lauro, dedicato a Lucio Dalla, ma c’erano troppe persone. Centinaia e centinaia di persone, non riusciamo con esattezza a decifrarne il numero esatto. Gente accalcata l’una con l’altra, appoggiata alla ringhiera con il rischio di precipitare… Insomma di tutto e di più.

Un caos indescrivibile ed ingestibile, con un organizzazione superficiale. Non è la prima volta: infatti, durante molti eventi che vedono la partecipazione di molti cittadini e non solo, tenuti soprattutto a Villa Fondi, visto che tutti gli eventi vengono concentrati li, in mancanza di altro, nonostante Piano di Sorrento sia una grande città, il “casino” che si crea non ha veramente eguali.

di 7 Galleria fotografica evento dedicato a lucio dalla









Con il nervosismo di ieri sera, causato dal sovraffollamento, nonostante fosse un evento a ricordo di un caro personaggio come Dalla, si è addirittura rischiata una rissa tra due uomini.

Qualsiasi cosa di un certo interesse, avrebbe attirato persone a Villa Fondi. Se c’è un interesse maggior aumenta l’affluenza di un evento gratuito. Ma gratuito fino ad un certo punto, visto che fuori c’erano tutti i vigili pronti come i falchi a fare multe. Sulla vicende, già sollevata da noi di Positanonews, che non andiamo mai in ferie, è intervenuto anche il nostro amico Peppe Coppola di Photo 105.: ” Ho dovuto fare il pazzo con il Vicesindaco Pasquale D’aniello per avere due uomini per la Sicurezza e qualche vigile fuori , il senatore c’è rimasto male per la cattiva gestione e per la mancanza di sicurezza , poi a fine serata la gente ha trovato una serie di verbali sulle auto fuori a via delle Rose. Dico io tra spettacoli a Villa Fondi e ai Campetti a via Delle Rose perché questo tratto non viene chiuso come il Lunedì per il Mercato ,cosi possono far parcheggiare e offrire più sicurezza ai Cittadini?”

Servirebbe un organizzazione migliore per la realizzazione di questi eventi!