Piano di Sorrento. Ambulanza bloccata sul Corso Italia. Continuano ad infastidire i parcheggi pirata

Ancora una volta l’ambulanza bloccata sul Corso Italia a causa di auto fuori posto.

Pochi minuti fa, proprio sotto la nostra redazione a Piano di Sorrento, a causa di due vetture (come potete vedere nel video) parcheggiate alla rifusa, un ambulanza in servizio, è rimasta bloccata in strada per circa 5 minuti, trovando sul suo tragitto anche un autobus Eav in servizio che stava facendo salire dei passeggeri anziani.

Una cosa che non doveva assolutamente succedere, soprattutto a quest’ora.

Le vetture in marcia, davanti all’ambulanza hanno trovato difficoltà ad accostare per la presenza di queste due auto parcheggiate in divieto di sosta.

L’autobus, è stato costretto quindi a fare retromarcia per poter consentire all’ambulanza di proseguire in direzione ospedale.

L’autista dell’autobus ha fatto tutto ciò che gli era possibile per cercare di rimediare al danno, causato da questi autisti pirati, che (a dieci minuti dall’accaduto) ancora non hanno rimosso le vetture.

Tutti noi, sappiamo che ogni giorno nei pressi dell’ufficio MSC, di fronte al supermercato Tre Esse, persone non curanti del divieto, parcheggiano e sostano per tempi molto lunghi.

Le multe e le segnalazioni dei vigili a poco servono. Servirebbe più senso civico.