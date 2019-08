Periodo d’oro per l’aeroporto “Salerno-Costa d’Amalfi” con circa 1000 voli in più rispetto all’anno scorso

L’aeroporto “Salerno-Costa d’Amalfi” ha registrato in questa prima parte del 2019 un notevole aumento del traffico aereo con circa 1.000 arrivi in più rispetto al 2018 e con la presenza anche di molti personaggi noti italiani ed internazionali, basti ricordare tra i tanti Boy George, Alain Prost, Jose Maria Callejon, Michael Douglas in compagnia di Catherine Zeta Jones. Questo grazie alla posizione cruciale dello scalo di Pontecagnano che permette di raggiungere facilmente il Cilento e la Costiera Amalfitana. L’aumento dei voli, molti dei quali anche privati, è dovuto anche all’intesa con la società di gestione dell’aeroporto Capodichino di Napoli. E proprio pochi giorni la società di gestione ha pubblicato il bando per la realizzazione del progetto di ammodernamento ed ampliamento del “Salerno- Costa d’Amalfi” che, tra progetto e lavori, prevede un costo di 25 milioni di euro. Nel 2022 dovrebbero iniziare le opere che interesseranno la pavimentazione della pista, la segnaletica luminosa, la sistemazione idraulica dei torrenti e gli uffici. Insomma, tutto fa pensare che nei prossimi anni l’aeroporto “Salerno-Costa d’Amalfi” continuerà ad aumentare la propria attività a beneficio dell’economia e del turismo.