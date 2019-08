Penisola Sorrentina , sequestri dei NAS ad uno stabilimento di Vico Equense ed una gelateria di Sorrento

Penisola Sorrentina , sequestri dei NAS a Vico Equense e Sorrento, nei giorni scorsi perlustrazione a tappeto dei NAS, a Vico Equense , i militari dell’arma hanno ispezionato uno stabilimento balneare, sequestrando circa 100 kg di saltimbocca, privi di etichettatura e per i quali non è stata dimostrata la provenienza, Inoltre è stato chiuso un deposito di alimenti, poiché, non registrato sanitariamente e provo di requisiti minimi igienico sanitari. A Sorrento, presso una gelateria di Via Marziale, è stato chiuso un deposito alimentare, attivato abusivamente in assenza di titoli autorizzativi e carente sotto il profilo delle norme igieniche.