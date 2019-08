Penisola e Costiera, sta per ricominciare la scuola, fà discutere un post della SITA sugli abbonamenti

Sta per ricominciare la scuola in Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana, e puntuale come ogni anno torna il ‘problema’ degli studenti e dei pendolari con abbonamento, che devono ‘guadagnarsi’ un posto negli autobus del trasporto pubblico. Al proposito fà discutere un post pubblicato sul proprio profilo pubblico dal ‘Trasporto Costiera e Penisola’, ovvero la SITA :

Un piccolo chiarimento dovuto:

Mi ha fermata una nostra viaggiatrice e mi dice: “io ho l’abbonamento e rimango sempre in piedi”, un’altra mi dice: “pago un un’abbonamento e spesso non mi fanno salire perché pieno”. Tra poco inizierà la scuola e si accenderà la solita polemica con i turisti in fila per prendere l’autobus con regolare titolo di viaggio. “Mio foglio ha l’abbonamento deve passare avanti”….diranno molte mamme. Mi dispice ma l’abbonamento non Vi favorisce in alcun modo. Ho fatto l’abbonamento per la sosta nelle strisce blu, stamattina non ho trovato parcheggio, ma c’erano molte macchine con regolare tagliandino, il mio abbonamento non mi ha dato diritto a parcheggiare o ha chiedere al vigile li vicino di chiamare il carroatrezzi per far rimuovere le macchine per parcheggiare la mia “perché ho l’abbonamento” ho dovuto aspettare che si liberasse il posto per poi parcheggiare. L’abbonamento da solo diritto ad uno sconto sul prezzo giornaliero di un ticket e basta. Pertanto sappiate che chi paga il biglietto ha lo stesso diritto vostro, anzi paga più di voi.

Ovviamente, manco a dirlo, una marea di commenti…