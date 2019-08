Pedale elettrico,  quando la elettro bike non serve solo a truccare le gare

Oggi Bet, e sei felice come quando il sole del mattino; Bet? acronimo di bike elettric training; scatti, tratti al massimo, recupero, la base dell’allenamento per il ciclista; con la bici a pedalata assistita, si prepara al meglio il fisico per affrontare la gara.

La sintesi è del direttore sportivo gruppo cicloamatori Lagrav Lecce, B.G. che ha voluto negli allenamenti la bici a pedalata assistita; metodo di lavoro da lui definito bike elettric training; Bet; notando una maggiore resa dei corridori, facilità del recupero post gara, meno stress.

Pistard, scalatori, passisti, cronomen; usate la bike elettrica, non per truccare le corse, ma per gli allenamenti, ” davvero utili” dice un cicloamatore di 52 anni , che usa da tempo il metodo di preparazione bike elettric training, è un Bet bike; riscaldamento pre gara, l’intervail training, tratti sotto sforzo cardio assistiti e tratti di recupero con elettro bike; nelle cronometro, il fisico, deve essere pronto al punto giusto.

Effetto scia, il dietro motore, per affinare il passo, molto pericoloso su strade aperte al traffico, con la bike a pedalata assistita si fa in piena sicurezza, 50 metri con pedalata assistita, stop, si aziona il bottone e il ciclista senza aiuto compie la sua razione di sforzo, di nuovo si inserisce il motore e si va come in scia ad una moto.

Giovanni Farzati