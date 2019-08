Paura a Tramonti. Scooter in fiamme dopo lo scontro con un autobus

Paura a Tramonti per un incidente verificatosi verso le 17.00 di oggi sulla strada interna di Polvica. Uno scooter, dopo essersi scontrato con un autobus di linea, è caduto al suolo prendendo immediatamente fuoco. Per fortuna il conducente ha riportato solo delle lievi ferite ma poteva andare molto peggio. E’ stato un automobilista che si trovava a transitare nel punto dell’incidente ha prendere l’estintore che aveva in macchina riuscendo a domare le fiamme.