Paura a Praiano, turista batte la testa dopo un tuffo: tour de force per l’idroambulanza

Paura a Praiano, turista si tuffa e batte la testa. Il francese è stato soccorso questo pomeriggio alla spiaggia della Praia, grazie all’intervento di un’idroambulanza della Croce Rossa, che l’ha trasferito ad Amalfi. Il trentasettenne transalpino era in compagnia della moglie, quando si è procurato una ferita al capo in seguito ad un tuffo in mare.

Il personale di bordo dell’idroambulanza è stato allertato dal 118 intorno alle 15,30, quando è partito in codice rosso dal porto di Maiori. Il personale medico e paramedico ha provveduto a portare le prime cure alla persona, prima di disporre il trasferimento alla Darsena di Amalfi, dove c’era l’ambulanza della Croce Bianca di Castiglione.

All’ospedale Costa d’Amalfi il turista, che ha riportato un trauma cranico, è stato sottoposto a tutte le cure del caso e gli accertamenti di rito. L’idroambulanza questa mattina era già intervenuta alla Praia, in soccorso di una donna affetta da malore, una turista australiana che aveva perso più volte i sensi, che è stata poi affidata al 118.

Altri due interventi sono stati registrati ieri, in mare, all’altezza del Saraceno, ad un uomo in barca vittima di un ictus e sulla spiaggia di Duoglio, per una colica addominale accusata da un turista romano. L’idroambulanza, come più volte sostenuto da Positanonews, si rivela indispensabile durante questo delicato periodo, dove aumentano le presenze turistiche ed è fondamentale fronteggiare emergenze in mare e sulle spiagge.