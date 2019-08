Ospedale di Vico Equense. Intervento del consigliere regionale Beneduce: “Personale medico in ferie, caos al Pronto Soccorso”

“Caos al pronto soccorso dell’ospedale di Vico Equense. Il personale medico è in ferie e un ordine di servizio sottrae unità ai reparti di medicina generale per coprire i turni, con un doppio disagio: per gli operatori e per i cittadini, che restano senza cure ambulatoriali”. Lo dichiara Flora Beneduce, consigliere regionale e componente della Commissione Sanità della Campania. “Chi ha autorizzato una tale stortura mostra limiti evidenti nella gestione dei servizi sanitari” – rincara la Beneduce – “Meglio sarebbe stato completare i turni con prestazioni aggiuntive come predisposto dalla struttura commissariale per tutti i nosocomi in difficoltà, consentendo ai medici di godere legittimamente delle ferie”.