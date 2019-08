Oggi Google dedica il suo doogle a Amrita Pritam grande donna poeta dall’India Roma, 31 agosto 2019 – Oggi Google dedica il suo doogle a Amrita Pritam, scrittrice e poetessa indiana, prima donna di rilievo della poesia punjabi. Oggi cadono infatti i cento anni dalla nascita.

Amrita Pritam, dopo l’era coloniale britannica e la proclamazione dell’indipendenza, si stabilì in India nel 1947. In una carriera durata oltre sei decenni, ha prodotto oltre 100 libri di poesie, fiction, biografie, saggi, una raccolta di canzoni popolari del Punjabi e un’autobiografia che sono state tradotte in diverse lingue indiane e straniere.

Ma tra le tante opere Pritam è ricordata soprattutto per il poema Ajj aakhaan Waris Shah nu (Oggi invoco Waris Shah – “Ode to Waris Shah”), un’elegia al poeta punjabi del XVIII secolo, espressione della sua angoscia per i massacri durante la spartizione dell’India. Come romanziera, il suo lavoro più noto è stato Pinjar (The Skeleton) (1950), in cui ha creato il suo personaggio più noto chiamato Puro; nel 2003 dal romanzo è stato trattato un film chiamato Pinjar.

Quando l’ex India britannica fu divisa negli stati indipendenti dell’India e del Pakistan nel 1947, Amrita Pritam emigrò da Lahore, in India, ma per tutta la vita rimase molto popolare in Pakistan, rispetto ai suoi contemporanei come Mohan Singh e Shiv Kumar Batalvi.

Nel 1956, divenne la prima donna a vincere il Sahitya Akademi Award per il suo magnum opus, una lunga poesia, Sunehade (Messaggi), in seguito ricevette il Bharatiya Jnanpith , uno dei più alti riconoscimenti letterari dell’India, nel 1982 per Kagaz Te Canvas (The Paper and the Canvas). Il Padma Shri è arrivato nel 1969 e, infine, Padma Vibhushan, il secondo più alto riconoscimento civile in India, nel 2004, e nello stesso anno è stata insignita del più alto riconoscimento letterario indiano, assegnato dalla Sahitya Akademi (Accademia delle lettere dell’India), il Sahitya Akademi Fellowship assegnata agli “immortali della letteratura” per il raggiungimento della vita.