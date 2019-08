Oggi costituita la nuova società del San Vito Positano al comune. Grande emozione per i positanesi

Oggi, venerdì 2 Agosto 2019, si costituisce alla nuova società “ASD SAN VITO POSITANO 1956”,sotto la guida del nuovo presidente Antonio Guida, affiancato da un nutrito gruppo di giovani e imprenditori di Positano. La società innanzitutto ringrazia, con un comunicato stampa, il sindaco di Positano Michele de Lucia con la sua giunta per essere stati più che vicini, se non vitali in questa fase di “transizione”; ringrazia la vecchia compagnia societaria per la disponibilità data e riconosce merito a chi ha preceduto, con i tanti obbiettivi raggiunti negli anni passati,regalando a tutta la cittadinanza ricordi ancora oggi indelebili.

Il nuovo percorso che va oggi ad aprirsi porta con se due parole per noi imprescindibili “Positano” e ” I Positanesi” tante sono le iniziative oggi in cantiere, in primis auspichiamo che il campo de Sica ritorni ad essere un luogo d’incontro per tutti e che un domani la prima squadra sia composta di nuovo da tanti giovani del nostro paese. l ‘idea è di tornare a divertirci insieme anteponendo l’entusiasmo e il divertimento alla classifica.Per questo ,chiediamo a tutti voi che ci leggete di aiutarci ora più di prima,non per vincere il campionato,bensì di per far divertire in maniera sana,semplice e sincera nostri giovani che sono mente e cuore e futuro del nostro paese.