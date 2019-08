Il nutrizionista Natale Gentile di Cava de’ Tirreni entra a far parte dello staff dell’Inter

E’ di Cava de’ Tirreni il nuovo nutrizionista dell’Inter. Stiamo parlando del 49enne Natale Gentile che si occuperà dell’alimentazione della Primavera maschile e della prima squadra femminile nerazzurra. Il biologo può già vantare numerose collaborazioni nel mondo del calcio. In passato ha collaborato con la Cavese, l’Asd Città di Nocera, l’Academy Carpi Calcio e diverse scuole calcio in campane e calabresi e, in ultimo, ha seguito la Nazionale italiana femminile di calcio nello scorso mondiale in Francia. Il dotto Natale Gentile si è laureato nel 1996 in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Napoli. Da dicembre 2016 è consulente del settore nutrizione per l’area performance della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) curando l’alimentazione per la nazionale maggiore e le under femminili.