New York. Morte chef italiano Zamperoni , fermata donna che ha ucciso altri due uomini

NEW YORK. Una storia da incubo, sconvolgente, a tinte sempre più fosche e raccapricciante questa dello chef Zamperoni Gettato in un bidone dell’immondizia insieme alle lenzuola del letto sul quale era morto, e in attesa di essere fatto a pezzi per essere portato via di nascosto dall’hotel. Queste sono le condizioni in cui la polizia di New York ha ritrovato mercoledì scorso il corpo di Andrea Zamperoni, lo chef di Cipriani Dolci scomparso durante il fine settimana. In quella stanza il giovane trentatreenne originario di Casal Pusterlengo c’era arrivato con ogni probabilità nelle prime ore della mattina di domenica, quando i suoi compagni di appartamento lo avevano visto salire su un taxi privato. All’albergo lo avrebbe portato una prostituta di 41 anni di origine italiana: Angelina Barini, che la polizia ha incriminato ieri per la morte di altri due uomini negli ultimi mesi. Identica la dinamica nei tre casi: la donna somministrava droghe potenti arricchite dal micidiale fentanil per stordire i clienti, e poi probabilmente derubarli con la complicità del suo lenone. La fretta di consumare il crimine o il disprezzo per le sorti delle vittime, potrebbe essere la spiegazione per i tre decessi che si sono verificati tra luglio ed agosto. La denuncia depositata dalla polizia di New York non fa il nome dei tre uomini uccisi, e si limita a chiamarli John Doe 1, 2 e 3, l’anonimo usato di prassi nei documenti giudiziari. Nel terzo caso però, l’indirizzo del ritrovamento del cadavere e le circostanze descritte nel rapporto sono talmente coincidenti con le notizie sulla morte di Zamperoni da autorizzare l’identificazione dello sfortunato cuoco italiano.

LA STANZA NUMERO 15

Gli agenti hanno fatto irruzione nell’improvvisato ostello Kamway Lodge, a poca distanza dall’abitazione di Zamperoni nel Queens, mercoledì scorso alle 20.30, sollecitati da una telefonata anonima. Quando hanno aperto la porta della stanza numero quindici sono stati sopraffatti dall’odore inconfondibile di un cadavere in via di decomposizione misto a quello dell’incenso, bruciato forse per coprire il primo. Secondo il medico legale il decesso era avvenuto nella giornata di lunedì, forse poche ore dopo l’ultimo avvistamento del giovane, e il corpo di Zamperoni non presentava ferite o ecchimosi. La Barini ha dichiarato che non si è mai risvegliato dal letto nel quale si era steso a riposare, ma ad un certo punto ha iniziato a sanguinare dal naso e dalla bocca. Lei era del parere sin dall’inizio di chiamare la polizia per raccontare quanto era accaduto, ma il suo complice e alcuni amici accorsi all’ostello hanno iniziato a litigare con lei, e le hanno proibito di farlo. Hanno invece trasportato nella stanza il bidone dell’immondizia nel quale il cadavere è stato gettato insieme alle lenzuola. Il piano criminale era di farlo sparire dopo averlo tagliato a pezzi, con l’aiuto di una motosega e di una valigia, entrambe ritrovate nell’abitazione. Gli investigatori hanno sequestrato anche della varechina, che sarebbe servita per ripulire la scena a lavoro compiuto.

LA DIFESA

«Io non c’entro niente, è il mio protettore che ha organizzato tutto» ha cercato di difendersi la donna. Ma l’accordo tra i due durava da ben più tempo che la scorsa settimana. Il quattro di luglio una telecamera di sicurezza ha filmato la Barini mentre lasciava la stanza di un albergo ad Astoria, sempre nel Queens, nella quale in seguito è stato ritrovato un uomo morto per via di un cocktail a base di alcool, metanfetamina, cocaina e fentanil. La stessa scena si è ripetuta una settimana dopo nel Crown Motor Inn nello stesso quartiere. Nel caso di Zamperoni la causa della morte non è stata ancora accertata con sicurezza, ma la donna è stata incriminata finora nei tre casi per aver procurato ai clienti droghe modificate con l’aggiunta di ingredienti letali che ne hanno causato il decesso. Le indagini sono state compiute in concerto tra la polizia cittadina di New York e la Homeland Security, probabilmente per la presenza di stranieri tra le vittime, se non anche nelle fila dei cospiratori, dei quali gli agenti sarebbero ancora a caccia. Angelina Barini apparirà in tribunale il prossimo lunedì per ascoltare dal giudice la contestazione dei reati che le sono attribuiti.