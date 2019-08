Nelle acque di Capri lo spettacolo dello yacht di lusso “A”, di proprietà del magnate russo Andrey Melnichenko

Capri. Il lussuoso “Sailing Yacht A” del magnate russo Andrey Melnichenko è tornato a salpare le acque antistanti l’isola azzurra tra Marina Piccola e Marina Grande con le sue vele ed i suoi 143 metri di lunghezza. La lettera “A”, che tra l’altro è riportata anche sulle vele, sta indicare l’iniziale del nome della moglie del magnate, Aleksandra. Il megayacht è riconosciuta come l’imbarcazione a vela di lusso più grande al mondo ed ha un valore che si aggira intorno ai 460 milioni di dollari. La sua costruzione è iniziata in Germania nel 2012 e lo yacht è stato varato in Gibilterra nella primavera del 2017. Possiede tutti i comfort necessari per una vacanza di extralusso, con una zona dedicata all’atterraggio degli elicotteri, un sistema ibrido di propulsione diesel-elettrico, ben otto ponti ed un’area in vetro che permette di osservare sotto l’acqua. Può ospitare 20 passeggeri oltre a 54 persone di equipaggio. Svettano i tre grandi alberi, il più alto dei quali misura 91 metri. Insomma, un vero gioiello della nautica che sta facendo sognare i tanti turisti e residenti che possono ammirarlo in tutta la sua bellezza.