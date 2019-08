Questa strana imbarcazione, tra i tanti yacht, poco fuori punta del Capo, sulla rotta dei collegamenti Sorrento Capri, ha attirato la nostra attenzione,per tututto l’armamentario visibile in coperta, si tratta della CABLE ENTERPRISE, nave posacavi della Prysmian Group, assistita dal rimorchiatore olandese che la segue ovunque. Questo gigante mondiale nel settore dei cavi e sistemi per l’energia e le telecomunicazioni sta realizzando un nuovo collegamento energia sottomarino tra Sorrento e Capri. In verità da marittimi siamo accorsi in quanto pensavamo fosse la GIULIO VERNE, posacavi di Mariano Pane armatore.

In seguito ad una gara con bando europeo, Prysmian Group ha acquisito un nuovo contratto del valore di circa €40 milioni per la realizzazione del nuovo collegamento elettrico sottomarino fra l’isola di Capri e Sorrento (Napoli) da Terna Rete Italia S.p.A., società interamente posseduta da Terna S.p.A., l’operatore del sistema di trasmissione nazionale italiano. Il progetto prevede l’installazione “chiavi in mano” di un sistema in cavo ad alta tensione in corrente alternata (High Voltage Alternate Current – HVAC) da 150 kV dalla Stazione di Sorrento alla stazione elettrica posizionata nell’isola Ecologica di Gasto a Capri, lungo un tracciato che include circa 16 km di rotta sottomarina e 3 km sulla terraferma.

I cavi per il collegamento Capri – Sorrento saranno prodotti nel centro di eccellenza produttiva e tecnologica per cavi sottomarini del Gruppo di Arco Felice (Napoli). Prysmian sarà responsabile della posa del cavo sottomarino, realizzata con la nave posacavi del Gruppo “Cable Enterprise”, e dei relativi componenti di rete ed opere civili specialistiche. Il completamento del progetto è previsto nel 2019. Questa importante commessa fa seguito al progetto Capri – Torre Annunziata acquisito da Terna nel 2013 per la fornitura ed installazione di un collegamento in cavo sottomarino HVAC da 150 kV per connettere Capri alla terraferma lungo un tracciato di circa 31 km.

Il Gruppo Prysmian ha realizzato nell’area del Mediterraneo importanti progetti infrastrutturali come i collegamenti SA.PE.I. (Sardegna – penisola italiana), Sorgente – Rizziconi (Sicilia – Calabria), Capri Torre – Annunziata in Italia; Spagna-Marocco, penisola iberica – Maiorca, Maiorca – Ibiza in Spagna; e la connessione più lunga dell’anello sottomarino delle Cicladi di recente ultimazione in Grecia.