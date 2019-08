Napoli. Pericoloso detenuto evade da Poggioreale, in corso le ricerche. Massima attenzione anche in Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina

Napoli. Questa mattina, durante la messa, è evaso dal carcere di Poggioreale un detenuto recluso per omicidio. Si tratta di un cittadino polacco, alto circa 1.80, di corporatura magra, capelli radi castano chiaro e carnagione chiara. Al momento dell’evasione aveva la barba e camminava con un’andatura claudicante. La Questura di Napoli ha precisato trattarsi di un soggetto pericolo ed ha invitato chiunque lo vedesse di contattare immediatamente i numeri di emergenza e soccorso pubblico. L’uomo era stato arrestato nel 2018 nei Quartieri Spagnoli di Napoli e scontava una pena per aver ucciso a coltellate un suo amico durante una lite per futili motivi, forse legati a questioni di donne. Ora l’evaso potrebbe anche aver lasciato Napoli e raggiunto località vicine. Per questo motivo si invita a prestare la massima attenzione anche in costiera amalfitana e penisola sorrentina, segnalando eventuali avvistamenti di persone che abbiano caratteristiche simili al soggetto, dato che sicuramente avrà modificato il suo aspetto per non essere riconosciuto. I controlli delle forze dell’ordine comunque continuano senza sosta al fine di individuare l’uomo e ricondurlo in galera restituendo serenità ai cittadini.