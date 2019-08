NAPOLI E FIORENTINA FORMAZIONI UFFICIALI IN CAMPO STASERA ore 21.00 IN ATTACCO “CIRO” FEDELTA’ E SICUREZZA

Il Napoli, sfiderà questa sera la Fiorentina. Tutto come da pronostico per Ancelotti, con Di Lorenzo e Mario Rui che si posizioneranno come esterni bassi, mentre in avanti Fabiàn completerà la trequarti insieme ad Insigne e Callejon, Mertens falso nueve. Il nostro riferimento in attacco “CIRO”

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Allan, Zielinski, Callejon, Fabian, Insigne, Mertens.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Venuti; Castrovilli, Pulgar, Badelj; Sottil, Vlahovic, Chiesa.