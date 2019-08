Napoli, Ciro muore in viaggio di nozze in Kenya: ucciso da un tuffo in mare

La tragedia in Kenia, lo strazio ad Acerra. Ed epicentro del dolore il Rione Madonelle, quartiere nato per dare una casa dignitosa a chi lavorava in Montefibre e dove tutti conoscono tutti. Qui abitava Ciro Chiariello, 40 anni, un ragazzone grande e grosso morto in viaggio di nozze in Kenya, subito dopo essersi tuffato in mare, sotto gli occhi della moglie Angela Torneo, sposata lo scorso mese di dicembre. DI MARCO DI CATERINO IL MATTINO