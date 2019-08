Napoli. Chiostro di San Domenico Maggiore. UNICO VIVIANI!

Segnalazione di Maurizio Vitiello – UNICO VIVIANI!

Chiostro di San Domenico Maggiore | Napoli

CLASSICO CONTEMPORANEO

direzione artistica

GIANMARCO CESARO & MIRKO DI MARTINO

martedì 27 agosto | mercoledì 28 agosto 2019, ore 21:30

UNICO VIVIANI!

versi e musiche di Raffaele Viviani

con Danilo Rovani, Rosario Sannino, Salvatore Sannino,

regia Salvatore Sannino

elaborazioni musicali Maria Barbato

Ecco una scheda sullo spettacolo:

Raffaele Viviani, poeta, drammaturgo, attore, regista é stata una delle figure più complesse articolate e straordinarie del vasto panorama artistico napoletano.

É stato narrato in una chiave moderna, in una lettura classicheggiante e melodica, oppure richiamando lo “straniamento” del più grande commediografo europeo.

La nostra lettura traccia un profilo autoriale moderno che nel raccontare la società napoletana vivianea, pone le basi della società attuale della nostra città.

Ciò che qualche volta viene raccontato in modo poetico e oleografico, per noi rappresenta il primum movens della ciò che oggi viviamo e siamo.

È un unico corso storico e sociale che partendo dai momenti raccontati arrivano a oggi con tutte le distorsioni che ne sono derivate: unico filone, unico Viviani!

Ma Viviani, per noi, non é solo una semplice rappresentazione.

È una voce, un lamento, un grido di sofferenza.

Anche se raccontato con l’umorismo crudele e feroce che solo il popolo napoletano sa fare.

Le battute, i testi in versi o canzoni sono portate dagli attori in scena con un’unica voce. Dividendosi le battute non portano al pubblico una rappresentazione plastica ma ne riversano il calore, il dolore ed il temperamento delle persone descritte in quell’epoca e che oggi ancora sono vive ed esistenti: unico Viviani!

Anche nella declamazione delle battute.

Gli attori, si inseguono sul palco, calcando fatti storici e momenti di fortissimo impatto poetico.