Articolo di Maurizio Vitiello – “NAPULITANATA” con Francesca Curti Giardina, al Chiostro di San Domenico Maggiore, Napoli.

VENERDI 9 AGOSTO 2019 | ore 21.30

Chiostro di San Domenico Maggiore | Napoli

CLASSICO CONTEMPORANEO

Direzione artistica

GIANMARCO CESARIO & MIRKO DI MARTINO

SERATA INAUGURALE

NAPULITANATA

Concerto di Musica Napoletana tradizionale e contemporanea

di e con

Francesca Curti Giardina

voce _ Francesca Curti Giardina

chitarra _ Dario Di Pietro

fisarmonica _ Andrea Bonetti

Napoli, sempre Napoli.

Napoli si canta e si racconta spesso, ma lo spettacolo della bella e brava Francesca Curti Giardina lo fa inserendo il pensiero delle figure artistiche femminili di spicco, napoletane e non, che attraverso la Poesia, il Romanzo o il Racconto hanno cantato la bellezza e il fascino della canzone napoletana.

I brani cantati sono accompagnati e arricchiti da brevi, ma intensi, inserti poetici e di prosa collegati alle canzoni e ai loro temi, che esprimono il punto di vista culturale femminile relativo ai testi e alle musiche scelte.

Le canzoni spaziano dal repertorio napoletano classico a quello moderno e contemporaneo, raccontando in modo originale – secondo l’interpretazione di Francesca Curti Giardina – delle strade, delle voci, degli amori, degli incontri e dei colori di Napoli.

Cantante e valida musicoterapista, Francesca Curti Giardina nasce a Napoli, ma nelle sue vene scorre sangue siciliano per via delle origini palermitane della famiglia paterna.

Dopo aver conseguito la Laurea in Lettere Moderne con indirizzo Musica e Spettacolo presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, diviene Musicoterapista diplomandosi in Belgio presso l’Università Europea ‘Jean Monnet’ di Bruxelles.

Diplomata in Solfeggio al Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento, attualmente frequenta il biennio sperimentale in Musica Vocale da Camera al Real Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli, con l’obiettivo di completare presto questi studi musicali con altra laurea.

Inizia il suo percorso canoro studiando musica e canto con diversi maestri del panorama musicale napoletano e non, tra i quali Tonino Esposito [per anni direttore d’orchestra dello spettacolo “Novecento Napoletano”] e Francesca Russo Ermolli, Valeria Baiano, Brunella Selo, Lorena Fontana, Rosa Montano, coltivando da sempre una passione per più generi, dal classico napoletano, all’opera e l’operetta, sino al repertorio pop italiano e internazionale.

Francesca Curti Giardina, nel tempo, dimostra così di avere un timbro vocale versatile, grazie al quale ama interpretare più repertori, pur essendo evidente una naturale predisposizione per quello napoletano.

Da sempre cantante solista, partecipa a più contest canori, arrivando spesso semifinalista e finalista e nel gennaio 2011 canta in diretta su Rai Uno, nella trasmissione “I Raccomandati”, accompagnata dall’orchestra del Maestro Stefano Caprioli.

Continua a eseguire i diversi repertori esibendosi in più formazioni (duo, trio) e su diversi palchi fino ad essere, per anni, dapprima una delle cantanti del gruppo “I Cimarosa” e, poi, del “Trio Esperidi”.

Attualmente prosegue il suo percorso di interprete solista, scegliendo l’accompagnamento di più strumenti.

Oltre all’attività di cantante, Francesca Curti Giardina conduce quella di musicoterapista, a contatto con la diversa abilità, amando trasmettere, in primis alle persone in difficoltà, la grande forza rigenerante della musica.

Info e prenotazioni:

cell: 342 1785930 (whatsapp)

email: tram.biglietteria@gmail.com

biglietti: intero: € 13,00 ridotto (<26 >65): € 10,00

web € 10,00: http://www.teatrotram.it/categoria-prodotto/classico-contemporaneo/

card: 3 spettacoli € 27, 7 spettacoli € 49

Estate a Napoli

Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli

organizzazione:

TRAM Teatro Ricerca Arte Musica e Teatro

in collaborazione con ARIES Teatro ed Eventi e Mestieri del Palco

Assolutamente da non perdere per apprezzare una bella voce e motivate radici musicali.

Maurizio Vitiello