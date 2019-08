Napoli. Catturato il detenuto evaso ieri dal carcere di Poggioreale, era ancora in città

Napoli. E’ stato catturato Robert Lisowski, il 32enne polacco che ieri, intorno alle 10, era evaso dal carcere di Poggioreale dove era detenuto per scontare una condanna per omicidio. La Questura di Napoli aveva fatto scattare immediatamente l’allarme invitando la cittadinanza, non solo di Napoli, a prestare la massima attenzione trattandosi di un soggetto molto pericoloso. Ma adesso tutti possono tirare un sospiro di sollievo percheé il 32enne, grazie ad un blitz di Polizia e Carabinieri, è stato fermato e ricondotto in carcere. Gli investigatori erano sulle sue tracce e sono riusciti ad intercettarlo in zona Borgo Loreto, nei pressi di Piazza Mercato, a pochi chilometri di distanza dalla casa circondariale.