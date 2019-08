Napoli. Il buon esempio della signora Antonia che ogni giorno aiuta volontariamente i viaggiatori della Circumvesuviana

Da Napoli arriva una bella notizia che parla di generosità ed altruismo. Stiamo parlando della signora Antonia Panzera, originaria di Milano ma che da 40 anni vive nella città partenopea. La donna da due anni, ogni mattina, in maniera del tutto volontaria, si reca per diverse pre al binario 3 della Circumvesuviana ed aiuta i turisti a viaggiare meglio, aiutando i tanti turisti ad affrontare i numerosi disagi che la linea ferroviaria presenta. Ogni giorno, infatti, la signora Antonia si presenta con dei cartelli in varie lingue per svolgere un servizio indispensabile e, addirittura, mettere in guardia i viaggiatori da eventuali borseggiatori, senza paura di denunciarli alle forze dell’ordine, come è già successo. Inoltre fornisce gli orari dei treni, dato che i display spesso non funzionano, cerca di dare informazioni sui mezzi in ritardo oppure indirizza le persone al giusto binario. Il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, ha incontrato la donna durante un’iniziativa alle Rotonde Diaz e si è voluto congratulare con lei proponendola come esempio di impegno civico e dichiarando: “Da lei possiamo solo prendere esempio e imparare il significato del volontariato messo al servizio del bene comune. Solo con questi atteggiamento possiamo lottare contro criminali e cialtroni”. Domani la signora Antonia sarà premiata da Gianni Simioli al premio “San Gennaro”.