NA Festeggiamento per i 55 anni di carriera del maestro Claudio Esposito

Si e’ svolto su un bellissimo terrazzo ai quartieri spagnoli in Napoli un grande spettacolo per festeggiare i 55 anni di carriera artistica e l’onomastico del noto musicista dell’orchestra “I professionisti “ Claudio Esposito .A presentare l’eclettico e bravo presentatore Ralph Stringile. Sono intervenuti ad omaggiare il maestro tantissimi amici dello spettacolo e non solo . Il maestro durante l’evento incalzato dalle domande di Ralph ha raccontato ripercorrendo la sua vita artistica ricca di successi, fino ai giorni nostri con aneddoti e curiosita’ ed incontri con noti artisti dei festival di Napoli e non solo . Presenti i suoi amici l’orchestra “ I Professionisti “ cosi’ composta con i maestri : Franco Ombra alla fisarmonica, Sara Gison alla chitarra , Luciano Esposito alla batteria , Guido Bossa alla chitarra, Giuseppe Ferrario al piano, Mario Todaro alle tastiere, Luigi Fiscale al basso, a dirigere il maestro Claudio Esposito.Ha aperto i festeggiamenti Antonio Di Castaldo con “Passione” e “ con tanto amore” A seguire Anna D’angio’ con “Ciente catene” e “ Fresca fresca” Maria Della Rossa con “A cartuline e napule”e “ Luglio “ Brunella Marino con “ Ipocrisia,”Alessandro Bagarello con “ Dicitencello” e “ A primmannammurata , la chansonnier Sara Gison con “ Bammenella e copp’ e quartiere” e “Io te voglio bene assaie” Franco Manna con “ Nnammurato e te” Rosa Furgiero con “Reginella e “ Torna a surriento “ Enza Romano con “ Anema e core” e “ Mandulinata a napule “il bravo cant’attore Antonio De lisi con “ Tammurriata nera” e “Ciccio formaggio “ Pino Silvestri con “ Luna caprese “ e “ Na sera e maggio” con arrangiamenti del maestro Mario Todaro, Maria Rosaria Botti con “ Nuttata e sentimento “ e “ Tutta pe mme” Angelo D’angelo con “ Brucia la luna e “ Love story” Silvana Tommaselli con “ Indifferentemente “ e “Mente e cuore” Franco Manuele con “ E allora? Franco Palepoli con “ Santa Lucia luntana “ lo chansonnier Salvatore Minopoli con un medley di canzoni classiche napoletane , l’attrice Lucia Oreto con monologhi di noti autori di commedie, , Ciro Giorgio con” l’uomo in frack “e “ Nel blu dipinto di blu . Momento emozionante il taglio della torta con la partecipazione dell’ospite d’onore, il noto cant’attore dei festival di Napoli di Sanremo e di Napoli prima e dopo Antonio Buonomo che si e’ esibito con “ Scriveme” e “ Na bruna . presenti tra il pubblico Lilly Amati, Italo Sgherzi, Antonio Venturini e Nunzia Nasti

