Myrta Merlino al Corriere del Mezzogiorno: “Le mie vacanze scalze tra Positano e Capri”

La giornalista napoletana Myrta Merlino, racconta oggi sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno le sue vacanze trascorse in gioventù tra Positano e Capri. La nota conduttrice del programma L’aria che tira, su La7, si è aperta ed ha raccontato dei tuffi e l’incanto per i miti dell’isola azzurra e dei baci rubati di nascosto tra i gozzi di Lucibello, alla spiaggia di Fornillo.

Myrta Merlino è uno dei volti più noti del piccolo schermo italiano. Giornalista e conduttrice televisiva, è conosciuta dal grande pubblico per i suoi programmi d’informazione economica e finanziaria. Dopo gli studi alla facoltà di Scienze Politiche, collabora con Il Mattino avviando la propria carriera nel mondo del giornalismo. Approda in televisione nel 1994, realizzando delle inchieste per il programma Mixer e, successivamente, per il talk show Italia Maastricht.

Myrta Merlino è anche autrice, realizzando i programmi televisivi Energia e La Storia siamo Noi, ed ha scritto quattro libri, tutti inerenti l’economia (La moneta, Gli affari nostri, L’aria che tira, Madri. Perché saranno loro a cambiare il paese). Si è alternata tra la tv e la radio, ma dal 2011 conduce L’aria che tira. Nel 2013 è stata oggetto di avances da parte dell’ex ministro francese Dominique Strauss Kahn.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Myrta Merlino in passato ha avuto una relazione con Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, da cui ha avuto sua figlia Caterina. La giornalista ha altri due figli: i gemelli Pietro e Giulio, avuti da una precedente relazione. Non sappiamo chi sia l’ex marito di Myrta Merlino, ma si era sposata giovanissima, a 24 anni. Nel 2018, in un’intervista al settimanale Nuovo, Myrta Merlino conferma la già diffusamente chiacchierata storia d’amore con l’ex stella del calcio Marco Tardelli.