MONTECORVINO, PERDE IL CONTROLLO DELL’AUTO E SI RIBALTA: MIRACOLOSAMENTE ILLESO

Paura in un incrocio a Montecorvino Rovella: un giovane del posto mentre guidava ha perso il controllo della vettura e si è ribaltato ai bordi della SP 136.

L’episodio si è verificato in via Serroni Alto, in un incrocio che porta o a Macchia di Montecorvino Rovalla, o nel lato opposto a Bellizzi.

Lo schianto non ha visto coinvolti altri mezzi. In quel momento infatti non transitavano veicoli lungo la strada.

Il ragazzo a bordo dell’utilitaria è stato portato dalla madre in ospedale per dei controlli.

Il conducente è parso spaventato ma fortunatamente è uscito illeso. I Carabinieri sono al lavoro per ricostruire dinamica ecause del sinistro.

Di

Sabrina Autuori ZEROTTONOVE