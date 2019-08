“Passeggiando per la stradina – dichiara un residente, Pino De Vivo – l’olfatto non puó non essere attatto dalla puzza e la curiosità spinge il passeggiator a salire una pedonale che un tempo fù, adesso non più, ed ecco che la puzza diventa sempre più fragrante e pungente fino a che ti si piangan gli occhi. Sindaco e assessori di Vico Equense la montagna va controllata come anche chi la usa e si tappa il naso e gli occhi. Vergognatevi!”.