Monte Faito, incidente in parapendio: 55enne di Gragnano finisce in ospedale

Incidente in parapendio per un 55enne originario di Gragnano. E’ accaduto sul Monte Faito nella giornata di ieri. L’uomo, amante del rischio, ha provato una discesa in paracadute ma qualcosa è andato storto: mentre era in volo ha cominciato letteralmente a precipitare e ha impattato col suolo in maniera molto violenta.

Celermente sono stati avvertiti i sanitari del 118 che hanno portato l’uomo all’ospedale San Leonardo, in codice giallo. Fortunatamente l’impatto non è stato fatale, ma sono diverse le ferite riportate: si parla di tre costole rotte e un polmone perforato. Ora si trova sotto osservazione al Pronto Soccorso; probabile un intervento chirurgico per lui.