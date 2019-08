Monte Faito. Grazie all’Eav piazzale rane in parte illuminato

“Grazie all’Eav – dichiara Pino De Vivo, residente – il Piazzale delle rane è in parte illuminato, altrimente se fosse per il Comune di Vico sarebbe ancora al buio. Il Sindaco si giustifica attraverso la stampa con la solita “non è colpa mia”, allora Sindaco non è colpa neanche dei residenti e dei visitatori che nonostante il buio, pagano tasse e biglietti, che vanno anche a pagare il suo, come dice lei, povero stipendio.



Ripari in DANNO, e poi si farà pagare a tempo debito da chi, secondo lei, è il responsabile: basta con lo scarica barile! La Regione Campania, Città Metropolitana ed Ente Parco palleggiano una futura assegnazione di gestione della montagna, dietro le solite promesse elettorali. Vergognatevi!”.