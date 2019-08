“Ormai al Faito ci rimbocchiamo le maniche – dichiara Pino De Vivo, residente – e si cerca ad un piccolo passo alla volta, di mettere sentieri segnati dal Cai in sicurezza.



Imprenditori operativi al Faito, danno il loro ok ad un impegno finanziario per la messa in sicurezza dei scaloni di pietra che portano dal piazzale della Funivia al Piazzale dei Capi.



I gradoni saranno finiti e completi di staccionate, dove anche persone anziane potranno godere della passeggiata in sicurezza, verranno anche installati dei marcatori che si potranno vedere al buio o nelle prime ore del tramonto, sempre per assicurare massima sicurezza. Ogni gradino verrà posto un engraive con il nome del donatore. Al Faito uniti e determinati per cambiare in meglio per il bene di tutti”.