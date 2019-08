Minori x Tutti sulla decadenza del consigliere Antonio Apicella: perché candidarlo?

FACCIO I CONTI MA NON MI TROVO

A poco più di due mesi dalla netta vittoria dell‘amministrazione Reale, le defezioni dalla compagine Via Nova di Carmine Troiano e Antonio Apicella (senza dimenticare quella di Manzi T. A febbraio) fanno suonare un campanello d’allarme sulla tenuta di questa amministrazione. Il primo ha subito rinunciato alla carica di consigliere pur avendone diritto, il secondo è stato dichiarato incompatibile perché moroso con il comune.

Alla luce di questi fatti una considerazione ci viene spontanea perché candidare Antonio Apicella visto le pendenze già esistenti che lo avrebbero sicuramente reso incompatibile con la carica di consigliere e in assenza della volontà di rimuovere le cause di incompatibilità?

Un candidato sostenuto da ben 81 cittadini che inconsapevolmente hanno dato fiducia ad un aspirante amministratore che a sua volta era consapevole di essere non eleggibile è una presa in giro clamorosa per per l’intera comunità. Un colpo di scena delle peggiori commedie.

Il Sindaco Reale comunque ringrazia per gli 81 voti ma si ritrova con 6 consiglieri su 7 di diritto. Dopo la sbronza elettorale constatiamo l’immobilità di questo paese ancora frastornato dalle promesse, lavori fermi o sospesi, pulizia carente nei villaggi e al centro del paese, zone totalmente prive di regolamentazione e di ordine. E proprio su queste zone grigie di Minori, ove non è chiaro, dove inizia il pubblico e il privato, pubblicheremo a breve una serie di foto e inoltreremo in consiglio comunale alcune mozioni.

Ma al Sindaco basta una serata con De Luca (con l’acqua alla gola per le prossime regionali) in compagnia di Marzullo per affermare come un disco rotto che Minori è vivace. Minori può essere anche vivace ma non fessa caro Sindaco, questa volta il magheggio delle dimissioni e delle surroghe non è riuscito a perfezione e fortunatamente se n’è accorto tutto il paese.

Antonio Cioffi

Alberto Parascandolo

GRUPPO Consiliare “Minori per tutti”