Aggiornamenti con le testimonianze raccolte. Riceviamo e pubblichiamo lamentele che nei pressi di Maiori in Costiera amalfitana durente Minori in White ci sarebbero state risse e incidenti ma unica cosa verificata è intervento dei carabinieri di Amalfi per un ubriaco con oggetto pericoloso usato nelle risse. E scontri con feriti ci sarebbero stati alle tre di notte. Una ventina di persone soccorse dal 118 con la Croce Rossa ma solo un paio portate a Castiglione di Ravello, si è evitato andirivieni di ambulanze approntando una tenda con la Croce Rossa e un medico. La stragrande maggioranza di persone si è sentita male per colpa dell’alcol, anche minorenni. Anche l’assessore Maria Citro ha puntato il dito contro il consumo di alcol dei minori. Oltre tremila persone, organizzazione efficiente, ma i problemi di ordine pubblico non sono mancati. Gli incassi e l’indotto delle attività limitrofe secondo un imprenditore sono superiori ai 170 mila euro. Per gli esercenti non sarebbe successo nulla di grave. A parte quello acclarato dai carabinieri. Un bar ha chiuso alle 2,30 e l’altro alle 6 entrambi sentiti da Positanonews dicono che era tutto nella normalità di un evento del genere. Altri che 9 persone prese da malessere da alcol non sono molte rispetto a tre mila. Dopo il grave lutto che ha colpito Praiano e la costa d’Amalfi tanti chiedevano di rinviare

Minori in white… Omettiamo il resto perché non verificato e il sindaco Andrea Reale ci conferma che non vi è stato nulla di grave , che è una festa voluta dai giovani, il caos traffico è inevitabile in queste circostanze. I carabinieri erano presenti e sono intervenuti a prevenire una possibile rissa, il ragazzo è stato fermato prima dai metal detector. Ci raccontano di scene da film, con questo che aveva nascosto tutto nelle mutande che cerca di scappare

Non conosciamo i particolari di quanto riferisce il lettore, non diamo colpa agli organizzatori, eventi di aggregazione del genere portano inevitabilmente afflusso enorme e indiscriminato e i rischi sono evidenti, anche se l’evento è stato dedicato a Pietro era forse meglio rinviarlo o annullarlo

Ma questo è un discorso complesso, pro o contro le feste in piazza da discoteca? Le stanno togliendo ovunque per motivi di sicurezza, al Porto di Maiori erano ben organizzati dalla tenda CRI alla security, che era militaresca, complimenti ma il problema è se fare un evento del genere e che porta alla qualità del turismo e alla sicurezza. Ci sono i pro e contro, non vogliamo fare i moralisti. I pericoli ci sono. I minori forse non dovrebbero esserci per evitare problemi, è vero che pure i genitori devono far la loro parte, ma approfondiremo, se volete dire la vostra mandate note a direttore@positanonews.it