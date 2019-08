Riceviamo e pubblichiamo lamentele che nei pressi di Maiori in Costiera amalfitana durente Minori in White ci sarebbero state risse e incidenti ma unica cosa verificata è intervento dei carabinieri di Amalfi per un ubriaco con oggetto pericoloso usato nelle risse. Dopo il grave lutto che ha colpito Praiano e la costa d’Amalfi tanti chiedevano di rinviare

Minori in white… Omettiamo il resto perché non verificato e il sindaco Andrea Reale ci conferma che non vi è stato nulla di grave , il caos traffico è inevitabile in queste circostanze, i carabinieri erano presenti e sono intervenuti a prevenire una possibile rissa.