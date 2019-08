Minori . Un De Luca ironico e filosofo con Marzuillo, soddisfazione per Reale. Diretta con Positanonews

Minori, Costiera amalfitana. Il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca si è ritrovato in Costa d’ Amalfi , nella sua provincia di Salerno, lasciando , temporaneamene, le guerre di Napoli, per concedersi un momento di relax, rivelando aspetti , quali l’ironia e l’amore per la filosofia, che abbiamo potuto conoscere in più occasioni, fra cui una cena a Piano di Sorrento, che sono venute fuori dall’intervista Di Gigi Marzullo al governatore Vincenzo de Luca ieri sera a Minori, una serata di successo, per la soddisfazione del sindaco di Minori Andrea Reale, un riferimento per il PD e per De Luca sul territorio. A seguire per noi di Positanonews l’evento in diretta Valeria Civale

Ieri sera nella splendida cornice di Piazza Cantilena a Minori Gigi Marzullo noto conduttore di Sottovoce avvezzo alle interviste, quando un giorno sta per finire ed uno nuovo per cominciare, ha intervistato il governatore della Campania Vincenzo De Luca .

“Una Sera d’agosto”, questo il nome dell’evento con Gigi Marzullo, volto storico di Raiuno e Monica Giandotti , giornalista e conduttrice di AGORA’ su Rai nella Piazza-Salotto di Minori Vincenzo De Luca , politico di razza , che con le sue apprezzate esternazioni social a tutto campo, rappresenta un punto di riferimento centrale nazionale nel parterre politico odierno.

Le pacate domande di Marzullo e gli stimolanti spunti politici della Giandotti hanno trovato terreno fertile con De Luca, in una serata che ha visto anche un piacevole intermezzo musicale.

Le sottolineature musicali di Roberto Ruocco , al Pianoforte e al Sax ,con una scelta di brani originali anche su tematiche sociali (Da uno dei primi Sanremo Giovani , il brano ”altri colori” con Cristina Bozzi, inclusivo sul tema immigrazione ) hanno reso ancora più piacevole l’evento del Sindaco di Minori Andrea Reale, padrone di casa di fresca e acclamatissima riconferma, e di Roberto Ruocco, sul solco del riuscitissimo incontro Parole e Note della passata stagione con il sociologo De Masi e Gigi Marzullo.

E’ stato un incontro a tutto campo con riflessioni sulla situazione politica ma anche sulla vita privata che subisce delle ripercussioni e dei cambiamenti notevoli quando ricopri un ruolo amministrativo in una regione come la Campania che richiede un impegno notevole per fronteggiare l’inefficienza e la situazione debitoria . Il governatore come prevedibile ha lanciato un duro attacco al governo che ha dimenticato il Sud che è uscito dalla agenda politica.

I giovani sono stati completamente dimenticati ed intanto il fenomeno dell’abbandono del proprio luogo natio per cercare lavoro al Nord o magari all’estero continua indifferenza.

Entrando nella polemica sul reddito di cittadinanza e i cosiddetti navigator che hanno protestato nei giorni scorsi ribadisce le sue contrarietà ad assunzioni che alimentano solo il precariato con metodi di assunzione peraltro discutibili. Il Piano per il lavoro lanciato dalla sua amministrazione è invece un intervento serio per l’occupazione. Il concorso bandito dalla Regione rientra in queste misure e gli aspiranti navigator bene farebbero a parteciparvi. Intanto il Pil è bloccato , non cresciamo ma sembra secondo i dati che sono aumentati gli occupati ma invece siamo in declino.

Il presidente della Campania rivela una ironia molto pungente strappando diverse risate al pubblico presente. Toninelli ministro dei trasporti è ribattezzato ministro del trucco e parrucca. Il Rapporto costo benefici della Tav , la linea ad alta velocità Torino Lione da lui presentato è ridicolo ed include anche la perdita dei pedaggi autostradali che non entrano nelle tasche dello Stato ma della società autostradale.

Le responsabilità e gli errori del Pd però ammette l’ex sindaco di Salerno sono chiari. Il tema sicurezza è stato messo in sordina e lasciato a Salvini.

Ma De Luca si abbandona anche a confessioni più personali rimarcando il suo amore per la filosofia che aiuta a dare un senso alla vita e rivela di essere felice quanto si può umanamente.