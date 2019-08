Minori: i trenta anni della “Minori 2000”

Ecco, cadono i primi 30 anni della cooperativa di servizi “Minori 2000”, che nel corso degli anni ha dovuto, per motivi di dettami regionali, e per assetto fiscale, cambiare, anche se gli uomini sono sempre gli stessi con qualche pensionamento e diversi nuovi lavoratori

Finiva così il tempo del solerte operaio-raccoglitore che trasportava con carrello capienti sacchi di rifiuti da sversare nel mare dal pontile.

Nel 1989, anno della costituzione, per incoraggiare l’amministrazione comunale in carica a concedere i principali servizi comunali esterni, i lavoratori-soci pensarono ben di offrire, gratuitamente, alcune operazioni quali la pulizia radicale della spiaggia (mai avvenuta in primavera), la tinteggiatura di alcuni vicoli del centro storico, la pulizia interna della basilica di Santa Trofimena, lo svuotamento da materiale di risulta (furono riempiti oltre dieci camion) di due locali sotto la chiesa, e così via.

Poi venne il contratto con il Comune,l’affidamento della presidenza al sottoscritto (diventato così capo della monnezza) che dovette lasciare anni dopo per non compromettere il lavori dei giovani, causa contrasto con l’amministrazione del dopo Amorino, quell’amministrazione che ha lasciato, dato il periodo di oscurantismo particolarmente sociale, non un felice rimpianto nel borgo.

Ora ii lavoro va egregiamente avanti con il nuovo assetto, con un rammarico: non aver voluto associare l’attuale lavoro con altro ancora più redditizio , nonostante le spinte