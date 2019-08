Minori, tragedia sfiorata: auto urta con violenza mezzo della nettezza urbana

Questa mattina alle prime luci dell’alba, si è sfiorata la tragedia. Intorno alle 5 un auto impazzita ha

urtato con violenza un mezzo della nettezza urbana. L’incidente è avvenuto sulla Statale che costeggia il lungomare. La vettura, un’utilitaria, era guidata da un ragazzo sotto i 30 anni, che è stata fermata dal mezzo che sostava in strada. Il giovane alla guida avrebbe perso il controllo dell’auto a causa di un colpo di sonno. Salvo per miracolo l’operatore ecologico, che impegnato nella raccolta del materiale ha rischiato di essere investito. Il conducente dell’auto è rimasto illeso, grazie all’azionamento degli airbag. Il giovane, romano, è stato tradotto all’Ospedale Costa d’Amalfi per l’alcool test, risultato negativo. I Carabinieri del Radiomobile sono giunti sul posto per i rilievi del caso. I vigili urbani hanno invece esaminato le immagini delle telecamere di videosorveglianza del Comune di Minori, rilevando l’andatura irregolare dell’auto.